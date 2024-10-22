Курс валют на 22 жовтня: долар в банках подорожчав

У вівторок на готівковому ринку курс долара у купівлі не змінився, а у продажу додав 7 копійок. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та додало 1 копійку у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у купівлі не змінився, а у продажу додав 1 копійку. Євро не змінилося у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,15−41,57 грн. Євро купують за 44,70 грн, а продають за 45,30 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,50−41,56, євро — 45,20−45,35 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,34−41,36 грн/$. Торги євро проходять на рівні 44,76−44,76 грн/євро.

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