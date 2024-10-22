У вівторок на готівковому ринку курс долара у купівлі не змінився, а у продажу додав 7 копійок. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та додало 1 копійку у продажу.
22 жовтня 2024, 10:34
Курс валют на 22 жовтня: долар в банках подорожчав
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках у купівлі не змінився, а у продажу додав 1 копійку. Євро не змінилося у купівлі та у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,15−41,57 грн. Євро купують за 44,70 грн, а продають за 45,30 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,50−41,56, євро — 45,20−45,35 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,34−41,36 грн/$. Торги євро проходять на рівні 44,76−44,76 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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