Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 350 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 681 580 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
22 жовтня 2024, 8:14
Втрати ворога за 21 жовтня: 1 350 російських окупантів, 8 танків та 71 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 681580 (+1350) осіб,
- танків — 9079 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 18199 (+24) од,
- артилерійських систем — 19623 (+34) од,
- РСЗВ — 1234 (+2) од,
- засоби ППО — 981 (+2) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 17404 (+71),
- крилаті ракети — 2625 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 27111 (+77) од,
- спеціальна техніка — 3499 (+20)
Джерело: Мінфін
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