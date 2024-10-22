Мандрівники зі США скоротили поїздки у відпустку через інфляцію, що продовжується, повідомляє Bloomberg.
Американці скоротили святкові поїздки через інфляцію, що триває
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Що відомо
Споживачі в США планують більш короткі поїздки на зимові канікули та бронюють дешевше житло. Це свідчить про те, що роки інфляції продовжують впливати на сімейний бюджет.
Згідно з результатами опитування, опублікованого в понеділок, 21 жовтня, сайтом особистих фінансів Bankrate серед сімей, що заробляють менш як 100 000 доларів на рік, 86% заявили, що змінять свої звичайні плани на відпустку цього року.
Згідно з вересневим опитуванням приблизно 2500 дорослих американців, понад три чверті з тих, хто заробляє 100 000 доларів і більше, роблять те саме.
Темпи інфляції сповільнилися, але багаторічне зростання цін негативно впливає на бюджети туристичних компаній, зазначає Bankrate. Приблизно четверо з п'яти мандрівників заявили, що планують внести зміни, щоб скоротити витрати порівняно з 77% минулого року.
Що з інфляцією
Інфляція у США впала до 2,4% у вересні, оскільки Федеральна резервна система знову розглядає можливість зниження процентних ставок на наступному засіданні у листопаді.
Показник виявився нижчим за серпневе зростання на 2,5% у річному вимірі, але вище за очікування економістів на рівні 2,3%.
Останній звіт про індекс споживчих цін, останній перед президентськими виборами 5 листопада, ознаменував шостий місяць поспіль, коли річні темпи зростання знижуються.
Коментарі - 2
Можливо також, додатково до озвученого вами, як варіант, в цей же кошик небажання американців кататися кудись, можна додати нещодавній ураган, котрий ну не сильно сприяє бажанню кататися десь