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22 жовтня 2024, 9:58

Американці скоротили святкові поїздки через інфляцію, що триває

Мандрівники зі США скоротили поїздки у відпустку через інфляцію, що продовжується, повідомляє Bloomberg.

Мандрівники зі США скоротили поїздки у відпустку через інфляцію, що продовжується, повідомляє Bloomberg.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Споживачі в США планують більш короткі поїздки на зимові канікули та бронюють дешевше житло. Це свідчить про те, що роки інфляції продовжують впливати на сімейний бюджет.

Згідно з результатами опитування, опублікованого в понеділок, 21 жовтня, сайтом особистих фінансів Bankrate серед сімей, що заробляють менш як 100 000 доларів на рік, 86% заявили, що змінять свої звичайні плани на відпустку цього року.

Згідно з вересневим опитуванням приблизно 2500 дорослих американців, понад три чверті з тих, хто заробляє 100 000 доларів і більше, роблять те саме.

Темпи інфляції сповільнилися, але багаторічне зростання цін негативно впливає на бюджети туристичних компаній, зазначає Bankrate. Приблизно четверо з п'яти мандрівників заявили, що планують внести зміни, щоб скоротити витрати порівняно з 77% минулого року.

Що з інфляцією

Інфляція у США впала до 2,4% у вересні, оскільки Федеральна резервна система знову розглядає можливість зниження процентних ставок на наступному засіданні у листопаді.

Показник виявився нижчим за серпневе зростання на 2,5% у річному вимірі, але вище за очікування економістів на рівні 2,3%.

Останній звіт про індекс споживчих цін, останній перед президентськими виборами 5 листопада, ознаменував шостий місяць поспіль, коли річні темпи зростання знижуються.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
Злий Інвестор
Злий Інвестор
22 жовтня 2024, 10:05
#
Жахливий заголовок. Всі сучасні економіки інфляційні. Норма інфляції в «спокійні роки» — 2%. Їздять вони меньше не через інфляцію, що триває. А через втрату купівельної спроможності своїх зарплат через високий рівень інфляції в минулі роки.
+
0
Я_ __
Я_ __
22 жовтня 2024, 10:46
#
Злий Інвестор

Можливо також, додатково до озвученого вами, як варіант, в цей же кошик небажання американців кататися кудись, можна додати нещодавній ураган, котрий ну не сильно сприяє бажанню кататися десь
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