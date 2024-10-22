Офіційний курс на 22 жовтня: НБУ знизив курс гривні на п'ять копійок

Національний банк України встановив на 22 жовтня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,2833 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 5 копійок.

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Валютний ринок

Нацбанк на 22 жовтня встановив офіційний курс гривні щодо євро на рівні 44,81 грн (на 21 жовтня курс було встановлено на рівні 44,72 грн). Європейська валюта подорожчала на 9 копійок.

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