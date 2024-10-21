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21 жовтня 2024, 18:25

Акції атомних енергетичних компаній зросли до рекорду

Акції атомних енергетичних компаній зросли цього тижня до рекордних максимумів після того, як Amazon і Google уклали знакові угоди про постачання електроенергії, стимулюючи зусилля з розгортання перших малих модульних реакторів в США. Про це повідомляє Financial Times.

Акції атомних енергетичних компаній зросли цього тижня до рекордних максимумів після того, як Amazon і Google уклали знакові угоди про постачання електроенергії, стимулюючи зусилля з розгортання перших малих модульних реакторів в США.

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Зростання цін на акції

Ціни на акції американських розробників ММР Oklo Inc і NuScale Power зросли на 99% і 37% відповідно після того, як конкуренти X-energy і Kairos Power, два приватних розробники ММР, оголосили про укладення угод про фінансування.

Акції Cameco, Oklo, NuScale, Constellation Energy і BWX Technologies торгувалися на рекордно високих рівнях протягом тижня 14−20 жовтня.

Цього року акції виробника урану Cameco зросли на 38%, тоді як акції постачальника ядерних компонентів BWX Technologies підскочили на 65%.

Інвестиції Amazon і Google

Рішення Amazon і Google інвестувати в малі реактори відображає їхню потребу в надійному, економічно ефективному і чистому джерелі електроенергії для живлення нової хвилі центрів обробки даних зі штучним інтелектом.

Укладені угоди підтримують розгортання до десятка реакторів нового покоління для забезпечення низьковуглецевою електроенергією енергомістких центрів обробки даних штучного інтелекту Amazon і Google.

Інвестори розцінили ці заяви як свідчення того, що ядерний ренесанс набирає обертів після спаду після аварії на АЕС Фукусіма в Японії в 2011 році.

Поширення центрів обробки даних стимулює історичне зростання попиту на електроенергію в США, підриваючи зусилля зі зменшення залежності від викопного палива та декарбонізації.

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Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
youknow
youknow
21 жовтня 2024, 18:37
#
В принципі, світу давно пора було зосереджувати свою «економічну увагу» на атомній енергетиці
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