До закриття міжбанку курс долара зріс на 13 копійок у купівлі та на 12 копійок у продажу. Євро подорожчало на 11 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.
21 жовтня 2024, 17:33
Курс валют на вечір 21 жовтня: євро та долар подорожчали на міжбанку
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Відкриття 21 жовтня
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Закриття 21 жовтня
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Зміни
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41,21/41,24
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41,34/41,36
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13/12
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44,74/44,76
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44,85/44,86
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11/10
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,15−41,50 грн. Євро купують за 44,75 грн, а продають за 45,29 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,50−41,55, євро — 45,20−45,35 грн.
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Джерело: Мінфін
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