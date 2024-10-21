Apple значно відстає від конкурентів у розвитку ШІ — думка

Співробітники Apple стурбовані тим, що їхні розробки в галузі штучного інтелекту значно відстають від лідерів ринку. Про це пише Bloomberg.

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Згідно з внутрішніми дослідженнями, ChatGPT перевершує Siri за точністю відповідей та широтою знань. Ці результати підтверджують побоювання працівників. Однак, експерти вважають, що Apple має всі шанси змінити ситуацію завдяки своїм масштабним ресурсам та можливості швидко інтегрувати нові технології у свої пристрої.

«Однак, Apple важко викреслити з поля зору. У компанії є впізнаваний бренд, майже безмежні ресурси, а також історія успіху. У якийсь момент Apple або розробить, або придбає власний штучний інтелект», — пише видання.

У вересні Apple представила свій довгоочікуваний iPhone 16 та анонсувала програмне забезпечення зі штучним інтелектом. Apple Intelligence використовується для вдосконалення Siri, а також для покращення таких функцій, як розуміння та ідентифікація об'єктів, знятих камерою телефону.