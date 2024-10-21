Пошуковик Perplexity планує залучити мільярд доларів інвестицій

Американська компанія Perplexity AI, яка створює діалогову пошукову систему з використанням штучного інтелекту (ШІ), планує залучити нове фінансування, що може підвищити її оцінку до $8 млрд. Про це повідомляє Financial Times.

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Perplexity домовляється про залучення від $500 млн до $1 млрд, що оцінить компанію у $8 млрд.

Серед спонсорів Perplexity — виробник ШІ-чипів Nvidia, засновник Amazon Джефф Безос та кілька відомих імен з індустрії ШІ, таких як співзасновник OpenAI Андрій Карпаті й головний науковець Meta Ян Лекун.

Минуло всього кілька місяців з того часу, як Perplexity закрила раунд збору коштів на $250 млн, в якому взяв участь SoftBankʼs Vision Fund 2. Це потроїло її оцінку до 3 млрд дол Компанія залучала кошти у січні та квітні цього року.