На сьогодні збитки українським екосистемам оцінюються в $65 мільярдів — Шмигаль

Нинішні збитки українським екосистемам оцінюються в $65 мільярдів. Третина українських лісів уже постраждала від війни. 20% природоохоронних територій України постраждали від війни. Через війну під загрозою опинилося 35% біорізноманіття Європи, яким володіє Україна. Про це зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Збитки

Крім того, внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС знищено майже 10 тисяч гектарів водно-болотних угідь міжнародного значення в Україні. Близько чверті території України заміновано, що також завдає значної шкоди.

«Скільки років знадобиться для подолання наслідків? У Франції після закінчення Першої світової війни 106 років тому, було визначено 1200 квадратних кілометрів як забруднені внаслідок бойових дій. І до цього дня будь-яка діяльність, включаючи випас худоби, там заборонена. В Україні потенційно забруднена мінами та снарядами територія складає близько 140 тисяч кілометрів квадратних. Тобто український масштаб в десятки і десятки разів більший», — завважив прем'єр-міністр.