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21 жовтня 2024, 12:22

Федеральний резервний банк США запропонував заборонити або оподаткувати біткоїн

Федеральний резервний банк у Міннеаполісі опублікував статтю про перманентний первинний дефіцит. В організації зазначили, що біткоїн виступає перешкодою для його ефективної реалізації, запропонувавши заборонити або обкласти актив податком, пише Incrypted.

Федеральний резервний банк у Міннеаполісі опублікував статтю про перманентний первинний дефіцит.
Фото: depositphotos

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Зазначимо, перманентний первинний дефіцит — це постійне підтримання чистого перевищення витрат бюджету над доходами.

За даними USA Debt Clock, держборг США становить $35,77 трлн, що підвищує привабливість інвестицій у казначейські облігації (T-bonds). Первинний дефіцит при цьому становить близько $2 трлн.

«В економіці з неповними ринками і споживачами, які в достатній мірі не схильні до ризику, ми показуємо, що уряд може унікально реалізувати постійний первинний дефіцит, використовуючи номінальний борг і безперервні ланцюги Маркова для підтримання первинного дефіциту та виплат утримувачам боргу», — йдеться в статті Федерального резервного банку.

Однак, на думку експертів, такий підхід не працює за наявності «безризикових цінних паперів», до яких належить, зокрема, біткоїн. Це призводить до формування «пастки збалансованого бюджету».

Вона робить неефективною політику підтримання постійного первинного дефіциту, змушуючи уряд балансувати бюджет, зазначено в статті.

«Юридична заборона на біткоїни може відновити унікальну реалізацію постійного первинного дефіциту, як і податок на біткоїни за певною ставкою», — йдеться в документі.

На думку авторів, біткоїн належить до категорії приватних активів, які можуть призвести до появи так званої бульбашки. Це створює певні складнощі, зокрема в розрізі економічного прогнозування.

При цьому оподаткування має бути «досить великим», щоб уникнути прямої заборони.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Kharakternyk
Kharakternyk
21 жовтня 2024, 12:39
#
А я пропоную заборонити федеральний резервний банк. Впевнений, американці вздихнуть з полегшенням.
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0
Я_ __
Я_ __
21 жовтня 2024, 13:35
#
Якщо коротко і по суті, то США занепокоєні тим, що біткоін складає конкуренцію трежерам США, і тим фактом, що вони не здатні контролювати біткоін і оподатковувати його

А це говорить лише про те, що біткоін сколихнув сучасну економічну систему і гіганти на кшталт США не задоволені тим, що люди отримали більше свободи, ніж хоче влада)

Одне питання, а як вони зібралися «заборонити» біткоін? простіше було б «заборонити» кисень
Бо якби люди купували, купують і будуть купувати крипту, при цьому обмінювати все можна як на безлічі бірж, так і перекидати крипту з гаманця на гаманець, про обмінники і криптомати взагалі мовчу. Типу, людям достатньо переказувати крипту в криптографічному світі, а в реальному скидати один одному гроші на картку/в дуже крайньому випадку передається готівка в реалі, якби все, це так само, як забороняти яндекс в Україні, кому треба — той вмикає впн і шукає що потрібно, а тут крипта, в котру мільйони, якщо не мільярди, вкладають свої гроші, як ти її заборониш 0)0)0)
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