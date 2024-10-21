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21 жовтня 2024, 11:56

Частка російських клієнтів у кіпрських банках скоротилася майже вдвічі

Частка російських клієнтів у кіпрських банках за рік після початку повномасштабної війни скоротилася майже вдвічі — до 0,35%. Про це пише Associated Press.

Частка російських клієнтів у кіпрських банках за рік після початку повномасштабної війни скоротилася майже вдвічі - до 0,35%.

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Депозити

Російські депозити за рік повномасштабної війни впали з 2,21% до 1,53% від загального обсягу банківських вкладів.

За цей самий період кількість клієнтів кіпрських банків з росії та України скоротилася більш ніж на 13 000, кількість рахунків — на 35 000, що призвело до втрат у 2 млрд євро ($2,17 млрд). Цей спад пов'язаний із санкціями, введеними ООН, ЄС, США та Великою Британією проти росії.

Кіпрські банки прагнуть продемонструвати стійкий, десятирічний відхід від недбалої практики нагляду, яка приваблювала тіньових вкладників, у тому числі заможних російських олігархів.

Така політика Кіпру спричинена, зокрема, фінансовою кризою 2013 року, що поставила країну на межу банкрутства.

Кількість клієнтів

В результаті з 2014-го по 2023 рік кількість російських та українських клієнтів в кіпрських банках скоротилася на 90% та 61% відповідно. Депозити росіян та українців за той самий період скоротилися на 83% та 71% відповідно.

Загалом кіпрські банки припинили ділові відносини з понад 72 000 клієнтів і закрили майже 161 000 рахунків у період з 2014 по 2023 рік на загальну суму майже 42 млрд євро ($45,5 млрд).

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Джерело: Мінфін
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