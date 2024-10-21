Курс валют на 21 жовтня: у банках євро подешевшало на 5 копійок, а долар додав 5 копійок

У понеділок на готівковому ринку курс долара у купівлі не змінився, а у продажу додав 5 копійок. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у купівлі та у продажу додав 3 копійки. Євро подорожчало на 5 копійок у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,10−41,50 грн. Євро купують за 44,70 грн, а продають за 45,28 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,45−41,50, євро — 45,20−45,35 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,21−41,24 грн/$. Торги євро проходять на рівні 44,74−44,76 грн/євро.

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