В Україні майже у 2 рази побільшало людей-банкрутів за останні чотири місяці

651 справу щодо людей-банкрутів відкрито в Україні цьогоріч. Від початку літа справ побільшало майже у 2 рази. Про це йдеться в даних Опендатабот.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Банкрутств побільшало

Наразі вже відкрито більше справ про банкрутство українців, аніж за весь минулий рік: тоді розглядалось 575 таких справ.

Який вік банкрутів

Найчастіше просять визнати себе неплатоспроможними люди віком від 25 до 45 років — це 64,1% банкрутів. Ще 28,7% припадає на осіб старше 45 років.

51% банкрутів — жінки, ще 48% припадає на чоловіків.

Де найбільше банкрутів

Найбільше банкрутів у столиці: 95 справ або ж 15% від загальної кількості. Наслідує Київщина: 58 або 9%. Замикає топ Дніпропетровщина із 53 справами — це 8% від загальної кількості.

Нагадаємо

Верховна Рада дозволила громадянам ставати банкрутами ще у жовтні 2018 року. Повноцінно процедура почала працювати вже у 2019 році. Відтоді людина, яка потрапила у скрутне матеріальне становище, може ініціювати своє банкрутство і, пройшовши всю процедуру, звільнитися від боргів.