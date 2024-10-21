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21 жовтня 2024, 11:05

В Україні майже у 2 рази побільшало людей-банкрутів за останні чотири місяці

651 справу щодо людей-банкрутів відкрито в Україні цьогоріч. Від початку літа справ побільшало майже у 2 рази. Про це йдеться в даних Опендатабот.

651 справу щодо людей-банкрутів відкрито в Україні цьогоріч.
Фото: depositphotos

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Банкрутств побільшало

Наразі вже відкрито більше справ про банкрутство українців, аніж за весь минулий рік: тоді розглядалось 575 таких справ.

Який вік банкрутів

Найчастіше просять визнати себе неплатоспроможними люди віком від 25 до 45 років — це 64,1% банкрутів. Ще 28,7% припадає на осіб старше 45 років.

51% банкрутів — жінки, ще 48% припадає на чоловіків.

Де найбільше банкрутів

Найбільше банкрутів у столиці: 95 справ або ж 15% від загальної кількості. Наслідує Київщина: 58 або 9%. Замикає топ Дніпропетровщина із 53 справами — це 8% від загальної кількості.

Нагадаємо

Верховна Рада дозволила громадянам ставати банкрутами ще у жовтні 2018 року. Повноцінно процедура почала працювати вже у 2019 році. Відтоді людина, яка потрапила у скрутне матеріальне становище, може ініціювати своє банкрутство і, пройшовши всю процедуру, звільнитися від боргів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+30
potator
potator
21 жовтня 2024, 11:17
#
5−7-9 в деле
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
21 жовтня 2024, 12:36
#
Ахах:)
+
0
RobinG
RobinG
21 жовтня 2024, 13:19
#
А звідки гроші, на процедуру банкрутства? Там потрібно від 200 т. грн.
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