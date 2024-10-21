Пекінська фондова біржа допоможе невеликим технокомпаніям провести лістинг

Пекінська фондова біржа допоможе малим і середнім технологічним компаніям з навчанням і доступом до фінансування, щоб вони могли отримати лістинг на біржі. Про це передає Reuters.

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Дії біржі є частиною зусиль уряду КНР в рамках планів зі стимулювання інновацій.

За її словами, план дій допоможе малим і середнім підприємствам, які не є прибутковими, але мають потенціал, отримати фінансування від банків і ринкових інститутів, а також забезпечить навчання і підтримку.

Пекінська біржа також заохочуватиме компанії, що котируються на біржі, а також нові малі та середні підприємства здійснювати злиття і поглинання та підвищувати рівень лістингу за допомогою таких інструментів, як звичайні акції, привілейовані акції та конвертовані облігації.

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