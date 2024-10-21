Попит на дизельні авто падає. Які моделі обирали українці в вересні

У вересні автопарк України поповнили понад 5,7 тис. авто з дизельними двигунами. Це на 26% менше, ніж торік. З них: 1,5 тис. од. нових (+16%) та майже 4,3 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-34%), повідомляє Укравтопром.