У вересні автопарк України поповнили понад 5,7 тис. авто з дизельними двигунами. Це на 26% менше, ніж торік. З них: 1,5 тис. од. нових (+16%) та майже 4,3 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-34%), повідомляє Укравтопром.
21 жовтня 2024, 10:15
Попит на дизельні авто падає. Які моделі обирали українці в вересні
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Авторинок дизельних авто
Отже, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 26%, проти 22% у вересні 2023 р. Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин становила 25%, що на 6 відсоткових пунктів менше, ніж торік, а їх середній вік — 10,4 року.
Топ-5 моделей нових дизельних легковиків
- RENAULT Duster — 406 од.;
- TOYOTA Hilux — 148 од.;
- VOLKSWAGEN Touareg — 100 од.;
- SKODA Kodiaq — 81 од.;
- MITSUBISHI L200 — 69 од.
Топ-5 імпортованих вживаних дизельних авто
- RENAULT Megane — 413 од.;
- SKODA Octavia — 324 од.;
- VOLKSWAGEN Passat — 279 од.;
- NISSAN Qashqai — 226 од.;
- VOLKSWAGEN Golf — 169 од.
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Джерело: Мінфін
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