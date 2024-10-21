Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 710 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 680 230 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
21 жовтня 2024, 8:16
Втрати ворога за 20 жовтня: 1 710 російських окупантів, 24 танки та 46 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 680230 (+1710) осіб,
- танків / tanks — 9071 (+24) од,
- бойових броньованих машин — 18175 (+64) од,
- артилерійських систем — 19589 (+24) од,
- РСЗВ — 1232 (+0) од,
- засоби ППО — 979 (+1) од,
- літаків — 369(+0) од,
- гелікоптерів — 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 17333 (+46),
- крилаті ракети — 2624 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 27034 (+47) од,
- спеціальна техніка — 3479 (+3)
Джерело: Мінфін
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