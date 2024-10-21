McKinsey: чистий прибуток публічних банків досяг $1,15 трлн у 2023 році

Чистий прибуток банків, чиї акції торгуються на біржах, склав $1,15 трлн у 2023 році, випливає зі звіту «Global Banking Annual Review» консалтингової компанії McKinsey&Company. За цим показником індустрія стала лідером — на неї припало 24% прибутку публічних компаній.

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Виторг банківського сектора

Як зазначила McKinsey, 2022 та 2023 роки були найкращими для банківського сектора з часів світової фінансової кризи 2007−2009 років.

Виторг у 2023 році склав $7 трлн, рентабельність матеріального капіталу (ROTE) зросла на 0,2%, до 11,7%.

Чистий прибуток банків, $1,15 трлн, майже вдвічі перевищив результат енергетичного сектора, який у 2023 році зайняв другий рядок за показниками $663 млрд.

Успішні та неуспішні банки

За оцінками McKinsey, лише від 14% публічних банків інвестори чекають на високі результати.

Частка банків, які залучають інвесторів, дуже різниться в регіонах. Лідер — Канада та США, де 21% кредитних організацій відповідають критеріям McKinsey.

У країнах Азії їх 14%, трохи менше в Африці та Близькому Сході — 11%. Найменше частка банків з високими мультиплікаторами P/B та P/E у Європі — лише 5%.

При цьому концентрація на глобальному банківському ринку значно менша, ніж в інших галузях.

Так, у 2023 році 80% економічного прибутку (economic-profit, EP) у галузі припало на 14% банків. Це майже вп'ятеро вище за середній показник по всіх інших секторах, де заробіток був сконцентрований в руках кількох гравців. До того, за десять років концентрація послабшала — 2013 року 80% економічного прибутку отримали 11% кредитних організацій.