Trustee Plus завоювала 66,6% ринку криптокарт — дослідження

Днями в Україні незалежні криптоексперти провели два дослідження, щоб вивчити стан справ у світі криптовалют. Вони оцінили використання цифрових активів та дослідили, скільки українці заробляють на аірдропах.

Згідно з даними, криптогаманцем Trustee Plus користується 29% опитаних, а платіжною карткою компанії понад 60%. Окрім цього, з'ясувалося, що безкоштовний розподіл токенів набув величезної популярності серед українців.

Перше дослідження було проведене журналістами MNBC. Вони проаналізували ставлення користувачів до криптовалют, компаній, послугами яких ті користуються, а також цифрові активи, що зберігаються на їхніх рахунках. Лідерами серед криптогаманців стали Metamask, Trust та Trustee Plus.

При цьому, останній стрімко завойовує ринок, стаючи вибором номер один для багатьох українців. Також Trustee Plus утримує домінуючу частку на сегменту криптовалютних карток з показником у 66,6%, у той час, як найближчий конкурент має лише 3,1%.

«Опубліковане дослідження підтверджує, що українці високо оцінюють Trustee Plus, як криптогаманець і платіжну картку. Ми намагаємося забезпечити користувачів гнучкими та універсальними рішеннями для роботи з цифровими активами, що й сприяє широкому впровадженню наших продуктів», — зазначив CEO Trustee Plus Вадим Груша.

Друге дослідження, проведене виданням Incrypted, показало, що 19% респондентів заробили понад $5000 на аірдропах. Середній дохід від таких роздач досягнув $7927. Це в 15 разів перевищує середню зарплату в Україні, яка у 2024 році становить 21 500 грн, що свідчить про високий фінансовий потенціал криптовалютних аірдропів.

З огляду на висхідну популярність цього сегменту серед криптоентузіастів, редакція Incrypted анонсувала запуск навчального курсу «Аірдропи: від 0 до першого результату».

Також аналітики виділили найпопулярніші активи серед українців. До трійки лідерів увірвалися Ethereum, USDT та біткоїн. До речі, Trustee Plus пропонує можливість легко провести вивід біткоїна на карту завдяки спеціальній функції у криптогаманці.

Крім того, на конференції N Crypto Awards, що відбулася в жовтні, Trustee Plus отримала звання «Найкращий криптостартап 2024», підтвердивши свій статус одного з провідних Web3-проєктів в Україні.