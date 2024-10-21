Trustee Plus завоювала 66,6% ринку криптокарт — дослідження

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
21 жовтня 2024, 10:00

Trustee Plus завоювала 66,6% ринку криптокарт — дослідження

Днями в Україні незалежні криптоексперти провели два дослідження, щоб вивчити стан справ у світі криптовалют. Вони оцінили використання цифрових активів та дослідили, скільки українці заробляють на аірдропах.

Згідно з даними, криптогаманцем Trustee Plus користується 29% опитаних, а платіжною карткою компанії понад 60%. Окрім цього, з'ясувалося, що безкоштовний розподіл токенів набув величезної популярності серед українців.

Перше дослідження було проведене журналістами MNBC. Вони проаналізували ставлення користувачів до криптовалют, компаній, послугами яких ті користуються, а також цифрові активи, що зберігаються на їхніх рахунках. Лідерами серед криптогаманців стали Metamask, Trust та Trustee Plus.

При цьому, останній стрімко завойовує ринок, стаючи вибором номер один для багатьох українців. Також Trustee Plus утримує домінуючу частку на сегменту криптовалютних карток з показником у 66,6%, у той час, як найближчий конкурент має лише 3,1%.

«Опубліковане дослідження підтверджує, що українці високо оцінюють Trustee Plus, як криптогаманець і платіжну картку. Ми намагаємося забезпечити користувачів гнучкими та універсальними рішеннями для роботи з цифровими активами, що й сприяє широкому впровадженню наших продуктів», — зазначив CEO Trustee Plus Вадим Груша.

Друге дослідження, проведене виданням Incrypted, показало, що 19% респондентів заробили понад $5000 на аірдропах. Середній дохід від таких роздач досягнув $7927. Це в 15 разів перевищує середню зарплату в Україні, яка у 2024 році становить 21 500 грн, що свідчить про високий фінансовий потенціал криптовалютних аірдропів.

З огляду на висхідну популярність цього сегменту серед криптоентузіастів, редакція Incrypted анонсувала запуск навчального курсу «Аірдропи: від 0 до першого результату».

Також аналітики виділили найпопулярніші активи серед українців. До трійки лідерів увірвалися Ethereum, USDT та біткоїн. До речі, Trustee Plus пропонує можливість легко провести вивід біткоїна на карту завдяки спеціальній функції у криптогаманці.

Крім того, на конференції N Crypto Awards, що відбулася в жовтні, Trustee Plus отримала звання «Найкращий криптостартап 2024», підтвердивши свій статус одного з провідних Web3-проєктів в Україні.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+15
Я_ __
Я_ __
21 жовтня 2024, 10:29
#
Це круто, правда якщо не читати відгуки про роботу застосунку і вивід депозиту в плей маркеті :)
+
0
potator
potator
21 жовтня 2024, 11:09
#
Сервис Trustee Plus работает с 2022 года. Владельцы проекта — Вадим Груша и Ксения Житомирская)))))))))))))))))))))))))))
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
21 жовтня 2024, 12:33
#
Грішно не засвітити три шістки в часи правління сатаністів.
+
0
milon
milon
21 жовтня 2024, 12:36
#
Сливают всю инфу 100 проц
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами