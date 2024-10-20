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20 жовтня 2024, 13:14

Кабмін затвердив перелік енергообладнання, на яке не поширюється мито та ПДВ

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою затверджено розроблений Міністерством енергетики перелік енергетичного обладнання та інших товарів, що звільняються від ПДВ та ввізного мита у разі ввезення в Україну в рамках угод, фінансування за якими здійснює Фонд підтримки енергетики. Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів.

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою затверджено розроблений Міністерством енергетики перелік енергетичного обладнання та інших товарів, що звільняються від ПДВ та ввізного мита у разі ввезення в Україну в рамках угод, фінансування за якими здійснює Фонд підтримки енергетики.
Фото: AI

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До таких товарів належать:

  • нафта та нафтопродукти,
  • гідравлічні турбіни,
  • різноманітні насоси,
  • двигуни та генератори,
  • електрогенераторні установки,
  • трансформатори,
  • акумулятори,
  • електричне обладнання,
  • електрична апаратура,
  • транспортні засоби, зокрема вантажні автомобілі та самохідна техніка,
  • інструменти та інші товари, необхідні для відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.

Також цим документом затверджено розроблений порядок підтвердження операцій з ввезення товарів в Україну, що стосується угод, фінансованих за рахунок Фонду підтримки енергетики України.

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, звільнення від податкового та митного навантаження на енергетичне обладнання та інші товари, які ввозяться за рахунок донорської допомоги, сприятиме пришвидшенню відновлення енергетичної інфраструктури, що постраждала внаслідок ворожих атак.

Це допоможе забезпечити стабільне проходження опалювального сезону, підтримати надійне енергопостачання громадян України, бізнесу та об'єктів критичної інфраструктури.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
godvinik
godvinik
20 жовтня 2024, 13:55
#
О як вчасно, ще зима не почалась.
І яка справа кабміна, якщо є закон ВР про скасування мита і пдв на певний перелік енергетичного обладнаянн?
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