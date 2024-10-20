Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 340 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 678 520 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
20 жовтня 2024, 9:00
Втрати ворога за 19 жовтня: 1 340 російських окупантів, 12 танків, 1 ракета та 57 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 678520 (+1340) осіб,
- танків — 9047 (+12) од,
- бойових броньованих машин — 18111 (+39) од,
- артилерійських систем — 19565 (+17) од,
- РСЗВ — 1232 (+0) од,
- засоби ППО — 978 (+0) од,
- літаків — 369(+0) од,
- гелікоптерів — 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 17287 (+57),
- крилаті ракети — 2624 (+1),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 26987 (+41) од,
- спеціальна техніка — 3476 (+3).
Джерело: Мінфін
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