Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 380 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 677 180 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
19 жовтня 2024, 9:01
Втрати ворога за 18 жовтня: 1 380 російських окупантів, 8 танків, 3 ракети та 78 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 677180 (+1380) осіб,
- танків — 9035 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 18072 (+19) од,
- артилерійських систем — 19548 (+15) од,
- РСЗВ — 1232 (+0) од,
- засоби ППО — 978 (+0) од,
- літаків — 369(+0) од,
- гелікоптерів — 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 17230 (+78),
- крилаті ракети — 2623 (+3),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 26946 (+38) од,
- спеціальна техніка — 3473 (+25).
Джерело: Мінфін
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