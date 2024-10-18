«Кернел» погасив єврооблігації на $300 мільйонів

Агрохолдинг «Кернел» погасив єврооблігації на суму $300 млн зі ставкою купона 6,5%. Викуп відбувся в зазначений у проспекті емісії єврооблігацій термін — 17 жовтня 2024 року. Про це повідомляє пресслужба «Кернел».

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Зазначається, що погашення стало можливим, зокрема, завдяки валютній лібералізації з боку Національного банку України.

У компанії заявили про важливість високого кредитного рейтингу.

«Незважаючи на всі воєнні виклики, дотримання зобов’язань перед кредиторами було і залишається у пріоритеті», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У січні 2023 року «Кернел» домовився з кредиторами про відстрочку виплати двох траншів гарантованих облігацій по $300 млн кожен зі ставкою 6,5% та їх погашення у 2024 році та 2027 році відповідно.

Агрохолдинг «Кернел» до війни посідав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (приблизно 7% світового виробництва) та її експорту (приблизно 12%). Є одним із найбільших виробників і продавців бутильованої олії в Україні. Крім того, займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.

Чистий прибуток «Кернел» за 2023 фінансовий рік склав $299 млн, тоді як попередній рік компанія завершила з чистим збитком $41 млн. Виторг агрохолдингу за 2023 фінансовий рік скоротився на 35% — до $3,455 млрд, проте EBITDA зросла у 2,5 раза — до $544 млн.

За дев'ять місяців 2024 фінансового року (липень 2023-червень 2024 року) агрохолдинг скоротив чистий прибуток на 53% — до $204 млн за зниження виторгу на 4% — до $2,595 млрд, а його EBITDA знизилася на 36% — до $384 млн.

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