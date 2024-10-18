Курс валют на вечір 18 жовтня: долар та євро подорожчали на міжбанку

До закриття міжбанку курс долара зріс на 3 копійки у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 9 копійок у купівлі та продажу.

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Валюта Відкриття 18 жовтня Закриття 18 жовтня Зміни долар 41,18/41,21 41,21/41,24 3/3 євро 44,66/44,68 44,75/44,77 9/9

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,10−41,55 грн. Євро купують за 44,75 грн, а продають за 45,32 грн.

В обмінниках долар торгується за 41,42−41,47, євро — 45,15−45,30 грн.

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