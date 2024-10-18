До закриття міжбанку курс долара зріс на 3 копійки у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 9 копійок у купівлі та продажу.
18 жовтня 2024, 17:31
Курс валют на вечір 18 жовтня: долар та євро подорожчали на міжбанку
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Відкриття 18 жовтня
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Закриття 18 жовтня
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Зміни
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41,18/41,21
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41,21/41,24
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3/3
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44,66/44,68
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44,75/44,77
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9/9
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,10−41,55 грн. Євро купують за 44,75 грн, а продають за 45,32 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,42−41,47, євро — 45,15−45,30 грн.
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Джерело: Мінфін
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