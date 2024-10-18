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18 жовтня 2024, 12:04

НБУ вперше опублікував дані про обсяги кредитових і дебетових переказів бізнесу та населення

Національний банк вперше публікує інформацію про обсяги використання таких платіжних інструментів, як кредитовий трансфер та прямий дебет, збір якої запроваджено з минулого року. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк вперше публікує інформацію про обсяги використання таких платіжних інструментів, як кредитовий трансфер та прямий дебет, збір якої запроваджено з минулого року.
Фото: НБУ

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«З їх використанням бізнес та населення здійснюють як перекази коштів у межах України, так і транскордонні (в Україну та за її межі), у тому числі розрахунки для здійснення міжнародної торгівлі (експорт/імпорт товарів та послуг)», — йдеться у повідомленні.

Кредитові та дебетові перекази

Зазначається, що послуги з виконання платіжних операцій, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу та прямого дебету, в Україні населенню та бізнесу надають усі 62 банки та одна небанківська фінансова установа.

Так, за перше півріччя 2024 року вони здійснили 0,8 млн шт. платіжних операцій, ініційованих із застосуванням прямого дебету, на суму 21,23 млрд грн.

Більш розповсюдженими є платіжні операції, ініційовані із застосуванням кредитового трансферу, у першому півріччі цього року їх здійснено:

  • в межах України — 1 848 млн шт. на суму майже 20 166 млрд грн;
  • в Україну — 2,52 млн шт. на суму $33,89 млрд в еквіваленті;
  • з України — 0,56 млн шт. на суму $35,09 млрд в еквіваленті.

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Зокрема, за перше півріччя 2024 року найбільша кількість платіжних операцій в межах України, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу, була виконана з рахунків фізичних осіб. Це 1 603,7 млн шт., або 86,78% від загальної кількості відповідних платіжних операцій.

Водночас за сумою найбільше таких платіжних операцій було здійснено з рахунків суб'єктів господарювання: 18 063,20 млрд грн, або 89,57% від загальної суми.

На користь фізичних осіб в Україну з-за кордону за цей період надійшло 55,41% від загальної кількості платіжних операцій, здійснених із застосуванням кредитового трансферу.

Водночас за сумою також лідирує бізнес — 94,16% від загальної суми платіжних операцій, ініційованих із використанням кредитового трансферу, надійшло на користь суб'єктів господарювання (за зовнішньоекономічними контрактами).

Найбільше коштів в Україну надходило з:

  • країн ЄС (44,95%),
  • Швейцарії (21,22%),
  • США (11,79%).

Найбільший обсяг платіжних операцій з України, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу, здійснено бізнесом (за зовнішньоекономічними контрактами): 0,52 млн шт. на суму $35,02 млрд в еквіваленті.

Це становить 93,67% та 99,8% від загальної кількості та суми таких платіжних операцій відповідно.

Географічно найбільше коштів надійшло до:

  • країн ЄС (60,51%),
  • Швейцарії (10,33%),
  • Китаю (5,06%).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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