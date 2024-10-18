Курс валют на 18 жовтня: у банках євро подешевшало на 10 копійок

У п'ятницю на готівковому ринку курс долара у купівлі зріс на 3 копійки, а у продажу знизився на 2 копійки. Євро подешевшало на 6 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився. Євро подешевшало на 3 копійки у купівлі та на 1 копійку у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,08−41,53 грн. Євро купують за 44,75 грн, а продають за 45,35 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,40−41,47, євро — 45,10−45,30 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,18−41,21 грн/$. Торги євро проходять на рівні 44,66−44,68 грн/євро.

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