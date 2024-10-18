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18 жовтня 2024, 11:03

Ціна золота оновила рекорд

Золото оновило рекорд на торгах у четвер, його ціна перевищила позначку в $2712 за унцію під час торгів. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Золото оновило рекорд на торгах у четвер, його ціна перевищила позначку в $2712 за унцію під час торгів.
Фото: pixabay.com

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Дорогоцінний метал дорожчає на тлі загального збільшення попиту на найнадійніші активи в умовах невизначеності навколо президентських виборів у США, збереження напруженості на Близькому Сході і песимізму щодо перспектив китайської економіки. Підтримку золоту також надає пом'якшення грошово-кредитної політики найбільшими світовими центробанками.

Європейський центральний банк у четвер знизив усі три основні відсоткові ставки на 25 базисних пунктів, зазначивши, що «дезінфляційний процес у єврозоні триває відповідно до очікувань».

Вартість грудневих ф'ючерсів на золото на Comex за даними на 19:50 за київським часом у четвер становила $2705,9 за унцію, що на 0,5% вище, ніж на закриття попередньої сесії. Раніше під час торгів ціна дорогоцінного металу зростала до позначки в $2712,7 за унцію.

Від початку поточного року грудневі ф'ючерси подорожчали на 25,2%.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+26
Kharakternyk
Kharakternyk
18 жовтня 2024, 11:10
#
Це всього лиш один з рекордів, попереду їх ще дуууже багато. Час Х вже не за горами.
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