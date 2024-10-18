Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 530 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 675 800 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
18 жовтня 2024, 8:28
Втрати ворога за 17 жовтня: 1 530 російських окупантів, 13 танків та 48 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 675800 (+1530) осіб,
- танків — 9027 (+13) од,
- бойових броньованих машин — 18053 (+51) од,
- артилерійських систем — 19533 (+23) од,
- РСЗВ — 1232 (+0) од,
- засоби ППО — 978 (+0) од,
- літаків — 369(+0) од,
- гелікоптерів — 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 17152 (+48),
- крилаті ракети — 2620 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 26908 (+93) од,
- спеціальна техніка — 3448 (+2).
Джерело: Мінфін
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