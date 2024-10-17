До закриття міжбанку курс долара знизився на 4 копійки у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 13 копійок у купівлі та на 12 копійок у продажу.
17 жовтня 2024, 17:49
Курс валют на вечір 17 жовтня: долар та євро подешевшали на міжбанку
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Відкриття 17 жовтня
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Закриття 17 жовтня
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Зміни
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41,22/41,25
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41,18/41,21
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4/4
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44,74/44,75
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44,61/44,63
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13/12
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,05−41,55 грн. Євро купують за 44,81 грн, а продають за 45,45 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,40−41,47, євро — 45,13−45,31 грн.
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Джерело: Мінфін
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