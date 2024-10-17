НБУ почне вилучати з обігу банкноти 50 та 200 гривень старого зразка

З 1 листопада 2024 року Національний банк розпочне поступову заміну банкнот номіналами 50 та 200 гривень зразків 2003 — 2007 років (тобто старого зразка) на банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління (зразка 2014 року та наступних років випуску). Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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Громадянам не потрібно їх спеціально обмінювати. Можна без обмежень продовжувати розраховуватися банкнотами старого зразка, оскільки ті залишатимуться дійсними платіжними засобами.

Як відбуватиметься заміна

НБУ спільно з банками поступово вилучатиме з готівкового обігу України зазначені банкноти, зокрема:

банки не видаватимуть із кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій;

Нацбанк припинить видавати ці банкноти банкам, інкасаторським компаніям та компаніям з оброблення готівки.

Потрапляючи в банки, банкноти номіналами 50 та 200 гривень старого зразка не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться та передаватимуться до НБУ для подальшого їх перерахування та утилізації.

Для чого замінювати банкноти

Зазначається, що Нацбанк з метою підвищення якості готівки в обігу комплексно працює над оптимізацією готівкового обігу та послідовно замінює в обігу всі банкноти попередніх років на більш сучасні та захищені.

Так, заміна банкнот номіналами 50 та 200 гривень старого зразка завершить цей процес. Як наслідок, банкнотно-монетний ряд гривні міститиме лише грошові знаки сучасного покоління.

«Це посилить якість та надійність готівкової національної валюти, що перебуває в обігу», — підкреслив регулятор.

Нагадаємо

Наразі вже триває поступове вилучення з обігу та заміна банкнот номіналами: