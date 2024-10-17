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17 жовтня 2024, 17:32

У росії запустять оплату покупок через iPhone без Apple Pay. Презентували рішення «Волна»

Національна система платіжних карток (НСПК) продемонструвала технологію «Волна», яка дозволить оплачувати покупки безконтактним способом смартфонами на базі Android та iOS. Передбачається, що у майбутньому технологію інтегрують у мобільні додатки банків. Про це пише «Комерсант».

Національна система платіжних карток (НСПК) продемонструвала технологію «Волна», яка дозволить оплачувати покупки безконтактним способом смартфонами на базі Android та iOS.
Фото: depositphotos

Що відомо

«Поки що представлений лише прототип рішення. „Волна“ легко вбудовується в платіжний сервіс та дозволяє здійснювати оплату смартфоном. НСПК працюватиме над розвитком проєкту», — сказав гендиректор НСПК Дмитро Дубинін.

За його словами, «Волна» дасть можливість власникам пристроїв на базі iOS оплачувати покупки «звичним безконтактним способом».

«Волну», як стверджується, можна вбудувати в платіжний сервіс чи банківську програму. Вона може працювати в офлайн-режимі. Технологія працює у комплексі з новими видами платіжних терміналів, що підтримують Bluetooth.

«Волна» можна буде оплачувати покупки на трохи більшій відстані від терміналу, ніж при використанні NFC. Працездатність не залежатиме від положення смартфона.

Нагадаємо

Росіяни залишилися без можливості платити за допомогою Apple Pay на початку 2022 року, після військового вторгнення росії на територію України та введення санкцій проти російських компаній — компанія Apple прибрала такий функціонал у росії.

Джерело: Мінфін
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