Асоціація пошт Європи — PostEurop — остаточно виключила пошти росії та білорусі зі свого складу. Відповідне рішення ухвалили члени Генеральної Асамблеї PostEurop у Белграді, повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.
росію та білорусь остаточно виключили з асоціації європейських поштових операторів
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Що відомо
«Членство цих, так би мовити, пошт було призупинене в 2022 році через військову агресію росії проти України, а тепер ми з ними остаточно попрощались та послали за кораблем. Пошти країн, де одна щодня руйнує мирну інфраструктуру та вбиває невинних людей, а інша стоїть поруч, не мають права бути частиною цивілізованої європейської поштової спільноти», — підкреслив Смілянський.
PostEurop — це асоціація, яка з 1993 року представляє європейських поштових операторів. Це офіційно визнаний Регіональний Союз у межах Всесвітнього поштового союзу. Її 55 членів у 53 країнах та територіях колективно обслуговують 175 тис. поштових відділень, надають роботу 2 млн людей та щодня з'єднують 800 млн користувачів поштових послуг.
Коментарі