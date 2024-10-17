росію та білорусь остаточно виключили з асоціації європейських поштових операторів

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Що відомо

«Членство цих, так би мовити, пошт було призупинене в 2022 році через військову агресію росії проти України, а тепер ми з ними остаточно попрощались та послали за кораблем. Пошти країн, де одна щодня руйнує мирну інфраструктуру та вбиває невинних людей, а інша стоїть поруч, не мають права бути частиною цивілізованої європейської поштової спільноти», — підкреслив Смілянський.

PostEurop — це асоціація, яка з 1993 року представляє європейських поштових операторів. Це офіційно визнаний Регіональний Союз у межах Всесвітнього поштового союзу. Її 55 членів у 53 країнах та територіях колективно обслуговують 175 тис. поштових відділень, надають роботу 2 млн людей та щодня з'єднують 800 млн користувачів поштових послуг.