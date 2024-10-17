Президент підписав закон про приватизацію державних банків

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 11474 «Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків». Про це повідомив заступник голови податкового комітету В Р Ярослав Железняк.

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Що передбачає закон

Даний закон розширює коло потенційних інвесторів, продаж яким готова розглянути держава, а також дозволяє продаж будь-якої частки держави у банку (а не лише 100% акцій держави, як передбачено у чинному законі).

Крім того, він підвищує вимоги до юридичних осіб, які можуть залучатися державою як фінансові радники з продажу.

Закон включає міжнародних донорів до участі у процедурі відбору фінансових радників з продажу та процедурі самого продажу і оновлює правила щодо визначення ціни та проведення аукціону відповідно до рекомендацій Світового банку.

Також він враховує вірогідність, що в аукціоні може брати участь лише один потенційний інвестор і приводить вимоги до договору купівлі-продажу у відповідність до ринкових практик.