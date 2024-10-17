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17 жовтня 2024, 14:12

Президент підписав закон про приватизацію державних банків

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 11474 «Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків». Про це повідомив заступник голови податкового комітету В Р Ярослав Железняк.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 11474 «Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків».
Фото: president.gov.ua

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Що передбачає закон

Даний закон розширює коло потенційних інвесторів, продаж яким готова розглянути держава, а також дозволяє продаж будь-якої частки держави у банку (а не лише 100% акцій держави, як передбачено у чинному законі).

Крім того, він підвищує вимоги до юридичних осіб, які можуть залучатися державою як фінансові радники з продажу.

Закон включає міжнародних донорів до участі у процедурі відбору фінансових радників з продажу та процедурі самого продажу і оновлює правила щодо визначення ціни та проведення аукціону відповідно до рекомендацій Світового банку.

Також він враховує вірогідність, що в аукціоні може брати участь лише один потенційний інвестор і приводить вимоги до договору купівлі-продажу у відповідність до ринкових практик.

«Бонус до депозиту» від «Мінфіну»: Оформи депозит з підвищеним доходом

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
17 жовтня 2024, 14:40
#
Вот и узнаем ради кого у бени отжали банк …
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+40
Riojas
Riojas
17 жовтня 2024, 14:56
#
Очень сомневаюсь, что речь о банке Бени. Багаж вот тех 150 млрд, или сколько там сейчас осталось, кредитов нафиг никому не нужен. Скорее скинут сенс и газмяс
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0
Oleh 45
Oleh 45
17 жовтня 2024, 15:34
#
Маю обгрунтовану підозру, що поки Держава посеред року «переобувається» впроваджує збільшення податків на дохід банків з 25% до 50% (обіцяючи цього не роботи попереднього року), ніхто сильно і не захоче входит в акції не лише державних банків, а й будь-яких інших в Україні.

Проблема зараз для банків не в війні (на ній якраз вони мають гарний процент/дохід), а в нестабільності рішень Уряду (в 2023 році податок на прибуток банків якраз підвищили з обіцянкою, що в 2024 р. такого не буде). Вже б тоді в 2023 році казали що податок підвищується до кінця війни (немає нічого більш постійного, ніж тимчасове).
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