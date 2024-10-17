Stellantis збирається збільшити виробництво у Мексиці

Фірма Stellantis збирається розширити завод у північній частині Мексики, щоб виробляти більше пікапів Ram 1500. Вона зводить нові виробничі корпуси неподалік активного підприємства в Сальтільйо. Фотографії із супутників говорять, що протягом кількох останніх місяців було збудовано 2 будівлі, довжина яких становить приблизно 500 метрів. Докладніше про це розповідають аналітики LBLV .

Stellantis повідомила, що створює інші варіації Ram на мексиканській території. Також вона не робила жодних інших заяв про виробництво Ram 1500. Виробник автомобілів повідомив, що планує інвестувати понад $235 мільйонів у підприємство в Мічигані, яке збиратиме варіанти пікапа з електричним двигуном.

Працівники Stellantis звинуватили її у невиконанні зобов'язань

Компанія повідомила, що має намір і надалі випускати вантажні машини Ram на мічиганському підприємстві. Поки невідомо, чи стане Stellantis використовувати нові потужності в Сальтільйо, щоб виробляти вантажні машини Ram на акумуляторах або паливному паливі, інформують фахівці lblv.com.

Інформація про плани в Мексиці з'явилася на тлі безлічі страйків, що тривають у Штатах, та за якими спостерігає UAW. Вони стверджують, що фірма не виконала зобов'язань, які взяла на себе в рамках укладеного у 2023-му контракту, підписаного після акції протесту тривалістю 6 тижнів, що скоротила прибуток приблизно на €750 мільйонів. Наприкінці літа Stellantis повідомила, що планує звільнити до 2,45 тисячі людей на фабриці Warren Truck.

Єва Орлова, фінансовий аналітик LBLV