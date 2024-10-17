На честь легендарних захисників та захисниць Укрпошта випускає лімітований поштовий набір «KRAKEN» за проєктом «Власна марка». Про це йдеться у повідомленні компанії.
17 жовтня 2024, 13:39
Укрпошта випускає лімітований поштовий набір «KRAKEN»
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Деталі
- Дизайн та оформлення: підрозділ KRAKEN.
- У комплекті — аркуш із дев’ятьма марками й художній конверт зі спецпогашенням. Тираж — 972 екземпляри.
23 жовтня новинка з’явиться на postmark.ukrposhta.ua та в київській філателістичній крамниці, що на вулиці Хрещатик, 22.
Джерело: Мінфін
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