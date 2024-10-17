Курс валют на 17 жовтня: долар та євро подешевшали в банках та в обмінниках

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках подешевшав на 1 копійку у покупці та не змінився у продажу. Євро втратило 9 копійок у купівлі та 6 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,05−41,50 грн. Євро купують за 44,80 грн, а продають за 45,44 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,42−41,49, євро — 45,25−46,42 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,22−41,25 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 44,74−44,75 грн/євро.