У четвер на готівковому ринку курс долара подешевшав у покупці на 5 копійок та не змінився у продажу. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та на 1 копійку у продажу.
17 жовтня 2024, 10:50
Курс валют на 17 жовтня: долар та євро подешевшали в банках та в обмінниках
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках подешевшав на 1 копійку у покупці та не змінився у продажу. Євро втратило 9 копійок у купівлі та 6 копійок у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,05−41,50 грн. Євро купують за 44,80 грн, а продають за 45,44 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,42−41,49, євро — 45,25−46,42 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,22−41,25 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 44,74−44,75 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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