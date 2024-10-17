Ліміт на перекази у 150 тисяч грн не позначився на діяльності волонтерів — банкір

Запроваджений ліміт на p2p-перекази (з картки на картку) у 150 тис. грн на місяць не позначиться на діяльності волонтерських організацій та не зашкодить точковим зборам коштів фізосіб на допомогу ЗСУ. Про це заявила провідний експерт з фінансового моніторингу Глобус Банку Марина Павленко.

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Що відбувається

За її словами, більшість волонтерських організацій та фізичних осіб подбали про те, щоб уникнути певних неприємностей через запровадження ліміту. Для цього волонтери мали змогу звернутися безпосередньо до банку, в якому обслуговуються (мають рахунок), надати необхідні підтверджувальні документи про власну діяльність.

«За нашими даними, за перші два тижні дії нових карткових лімітів глобальних проблем, принаймні з волонтерами, не виникло. Банк зазвичай знає всіх своїх волонтерів та є для більшості з них консультантом», — зауважила експертка.

Вона акцентувала, що наразі є 4 групи критеріїв, за якими можна визначити, що клієнт займається волонтерством.

Офіційна реєстрація волонтерської організації. Громадянин регулярно проводить збір коштів на різноманітні потреби, зокрема для ЗСУ, і волонтерство є для нього типовим видом діяльності. Підтверджувальний документ від державного органу чи окремого підрозділу ЗСУ, що дана особа займається волонтерською діяльністю та допомагає конкретному підрозділу. Громадянин може подати до банку, клієнтом якого він є, інформацію про майбутню волонтерську діяльність з обов’язковим зазначенням чи буде він збирати пожертви / кошти, очікувані (прогнозовані) суми коштів та на які цілі.

«Звісно, інформація про запровадження лімітів на карткові перекази неабияк „скаламутила“ суспільну свідомість, адже не секрет, що дуже багато коштів, які надходять на допомогу армії збирають „всім світом“, а нові ліміти поставили б під сумнів можливість приватної (неафішованої) допомоги. Однак цієї проблеми вдалося уникнути», — підкреслила Павленко.

Вона прогнозує, що суспільство досить швидко адаптується до нових правил та вимог щодо карткових переказів, адже нові ліміти торкнуться не більше 5% громадян та й ті матимуть змогу розширити рамки ліміту, якщо звернуться в банк.

Фахівчиня також нагадала, що ліміти на карткові перекази не розповсюджуються на карткові транзакції чи переказ коштів на рахунок (IBAN). Також ліміти не застосовуються при здійсненні переказів між власними рахунками фізичної особи-користувача.

«Нові ліміти — це тимчасова міра, яка триватиме до пів року. Однак, на мій погляд, вже за місяць більшість громадян «забуде», що є якісь карткові ліміти.

Адже перекази на понаднормові суми (понад 150 тис. грн на місяць) траплялися й трапляються зрідка. Але якщо у клієнта є потреба у здійсненні переказів коштів на суму понад лімітовану, то за наявності документів, що підтверджують відповідні доходи (це може бути податкова декларація, довідка про доходи тощо), він може звернутися до свого банку, отримавши більший ліміт. Тут жодних складнощів не виникне", — сказала експертка.

Чи вплинули обмеження на дропів

Відповідаючи на запитання про те, як чинні обмеження можуть вплинути на зменшення дропів та інших протизаконних карткових операцій, вона відповіла, що поки нові карткові ліміти працюють у «тестовому» режимі, адже вони тимчасові.

Проте, чим менше буде шахрайства з картковими переказами, тим краще буде не лише для банківської системи, а й для наповнення бюджету країни.

«Завдання банків — працювати прозоро і навіть інколи прискіпливо, однак при цьому бути максимально клієнтоорієнтованими, не „соромлячись“ зайвий раз проконсультувати, поінформувати клієнта. І головне: банківська система в цей непростий час повинна всіляко сприяти зменшенню будь-якого шахрайства, за яким може критися не лише уникнення від сплати податків, а спонсорування країни-терориста», — підсумувала Павленко.