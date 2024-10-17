Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 450 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 674 270 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
17 жовтня 2024, 8:16
Втрати ворога за 16 жовтня: 1 420 російських окупантів, 17 танків та 54 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 674270 (+1420) осіб,
- танків / tanks — 9014 (+17) од,
- бойових броньованих машин — 18002 (+33) од,
- артилерійських систем — 19510 (+51) од,
- РСЗВ — 1232 (+1) од,
- засоби ППО — 978 (+0) од,
- літаків / aircraft — 369(+0) од,
- гелікоптерів — 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 17104 (+54),
- крилаті ракети — 2620 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 26815 (+83) од,
- спеціальна техніка — 3446 (+5)
Джерело: Мінфін
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