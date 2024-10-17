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17 жовтня 2024, 14:58

Horizon Robotics планує залучити до $700 млн під час IPO у Гонконзі

Китайський постачальник програмного забезпечення та апаратних засобів для систем безпілотного водіння Horizon Robotics, який підтримує корпорація Intel, планує залучити до 5,4 млрд гонконгських доларів ($696 млн) у ході первинного розміщення акцій у Гонконзі, пише Bloomberg з посиланням на документи компанії.

Китайський постачальник програмного забезпечення та апаратних засобів для систем безпілотного водіння Horizon Robotics, який підтримує корпорація Intel, планує залучити до 5,4 млрд гонконгських доларів ($696 млн) у ході первинного розміщення акцій у Гонконзі, пише Bloomberg з посиланням на документи компанії.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Horizon Robotics запропонує інвесторам 1,36 млрд акцій за вартістю від 3,73 до 3,99 гонконгського долара (близько $0,5).

Книга заявок була повністю підписана невдовзі після того, як компанія відкрила прийом заявок у середу, 16 жовтня, стверджують джерела Bloomberg, знайомі із ситуацією. Horizon Robotics відмовилася від коментарів

Очікується, що торги акціями компанії у Гонконгу розпочнуться 24 жовтня.

Стратегічні інвестори погодилися придбати акції Horizon Robotics на суму $220 млн і зобов'язалися утримувати їх протягом щонайменше шести місяців, зазначає Bloomberg. Серед них — підрозділи Alibaba Group Holding та Baidu, а також фонд, пов'язаний із владою китайського міста Нінбо.

IPO Horizon Robotics залучить коштів більше, ніж очікувалося, і це позитивний сигнал для інвесторів, тоді як кількість розміщень знижувалась на тлі економічного спаду в Китаї, зазначає Bloomberg. Це IPO стане однією з найбільших угод у Гонконгу у 2024 році, пише агентство.

Нагадаємо

Раніше китайський виробник побутової техніки Midea Group залучив $4,6 млрд під час IPO. Ще одне велике розміщення проводить виробник бутильованої води China Resources Beverage Holdings, яке може залучити до $649 млн.

Крім Horizon Robotics, до виходу на біржі готуються інші китайські компанії, пов'язані з автономним водінням.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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