Китайський постачальник програмного забезпечення та апаратних засобів для систем безпілотного водіння Horizon Robotics, який підтримує корпорація Intel, планує залучити до 5,4 млрд гонконгських доларів ($696 млн) у ході первинного розміщення акцій у Гонконзі, пише Bloomberg з посиланням на документи компанії.
Horizon Robotics планує залучити до $700 млн під час IPO у Гонконзі
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Що відомо
Horizon Robotics запропонує інвесторам 1,36 млрд акцій за вартістю від 3,73 до 3,99 гонконгського долара (близько $0,5).
Книга заявок була повністю підписана невдовзі після того, як компанія відкрила прийом заявок у середу, 16 жовтня, стверджують джерела Bloomberg, знайомі із ситуацією. Horizon Robotics відмовилася від коментарів
Очікується, що торги акціями компанії у Гонконгу розпочнуться 24 жовтня.
Стратегічні інвестори погодилися придбати акції Horizon Robotics на суму $220 млн і зобов'язалися утримувати їх протягом щонайменше шести місяців, зазначає Bloomberg. Серед них — підрозділи Alibaba Group Holding та Baidu, а також фонд, пов'язаний із владою китайського міста Нінбо.
Нагадаємо
Крім Horizon Robotics, до виходу на біржі готуються інші китайські компанії, пов'язані з автономним водінням.
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