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16 жовтня 2024, 19:51

Україна збільшила видатки держбюджету на 10%

За січень — вересень 2024 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 2,3 трлн грн, що на 225,8 млрд грн, або на 10,7% більше проти аналогічного періоду минулого року. У тому числі у вересні було витрачено 249,4 млрд грн. Про це повідомляє Міністерство фінансів з посиланням Державну казначейську службу України.

За січень — вересень 2024 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 2,3 трлн грн, що на 225,8 млрд грн, або на 10,7% більше проти аналогічного періоду минулого року.
Фото: НБУ

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Структура видатків

У структурі видатків найбільше спрямовано:

928,8 млрд грн — на оплату праці з нарахуваннями (у тому числі у вересні - 111,2 млрд грн) або 39,6% від загального обсягу видатків, витрачених за січень — вересень 2024 року (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 48,3 млрд грн, або на 5,5%). Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 703,9 млрд грн (у вересні - 83,7 млрд грн);

363,9 млрд грн — на оплату використання товарів і послуг (у вересні - 32,5 млрд грн) або 15,5% від загального обсягу видатків. У тому числі:

  • 195,3 млрд грн — для підтримки Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг;
  • 115,2 млрд грн — перераховано Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення.

411,8 млрд грн — на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) (у вересні - 35,1 млрд грн) або 17,6% від загального обсягу видатків, що на 25,4 млрд грн або на 6,6% більше проти аналогічного періоду минулого року, у тому числі Мінсоцполітики спрямувало видатки на соціальні виплати у обсязі 319 млрд грн, зокрема:

  • 204,5 млрд грн — трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;
  • 83 млрд грн — на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;
  • 28,2 млрд грн — для виплати житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

224,6 млрд грн — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (у вересні - 32,3 млрд грн) або 9,6% від загального обсягу видатків. У тому числі:

  • 191,3 млрд грн — на придбання товарів для задоволення потреб Збройних Сил України;
  • 17 млрд грн — на забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва.

217,5 млрд грн — на обслуговування державного боргу (у вересні - 13,4 млрд грн) або 9,3% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 45,2 млрд грн, або на 26,3%);

130,8 млрд грн — на трансферти місцевим бюджетам (у вересні - 15,5 млрд грн) або 5,6% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 18,3 млрд грн, або на 16,3%).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
youknow
youknow
16 жовтня 2024, 20:40
#
Війна їсть левову частку коштів. після війни потрібно буде жорстке зовнішнє керування України, за для викорінення корупції.
+
+11
Mini Mi
Mini Mi
16 жовтня 2024, 20:49
#
А щас у нас независимое руководство?)
+
0
RobinG
RobinG
16 жовтня 2024, 21:53
#
Дуже смішно. як це вони самі себе будуть викорінювати?
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