Єврокомісія надає 3 млн євро для роботи моніторингових місій МАГАТЕ на атомних електростанціях України. Ці кошти також можуть використовуватись для критично важливих підстанцій, які забезпечують роботу АЕС. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
ЄС виділив 3 мільйони євро на моніторинг атомних електростанцій України
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Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон зазначила, що ці заходи спрямовані на захист української енергетики від російських атак. ЄС продовжить підтримувати Україну в підготовці до зими, а Україна працює над збільшенням імпорту електроенергії з ЄС.
«Російські атаки на критично важливі для роботи українських АЕС підстанції створюють серйозні загрози. Ми підтримуємо роботу місій МАГАТЕ на таких підстанціях, і для забезпечення відповідних потреб виділяємо 3 млн євро», — заявила вона.
Сімсон підтвердила, що ЄС продовжить підтримувати енергосектор України, особливо в підготовці до зими.
Водночас міністр енергетики України Герман Галущенко наголосив на важливості імпорту електроенергії для балансування системи. Він висловив надію на швидке прийняття рішення щодо збільшення пропускної спроможності імпорту з країн ЄС.
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