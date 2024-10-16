До закриття міжбанку курс долара зріс на 3 копійки у купівлі та на 4 копійки у продажу. Євро зросло на 8 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу.
16 жовтня 2024, 17:35
Курс валют на вечір 16 жовтня: долар та євро зросли на міжбанку
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Відкриття 16 жовтня
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Закриття 16 жовтня
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Зміни
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41,19/41,21
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41,22/41,25
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3/4
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44,81/44,82
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4,89/44,91
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8/9
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,10−41,50 грн. Євро купують за 44,90 грн, а продають за 45,45 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,43−41,49, євро — 45,34−45,48 грн.
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Джерело: Мінфін
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