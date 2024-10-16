Туристи в Японії з початку року витратили рекордні $39 мільярдів

Витрати туристів в Японії побили річний рекорд витрат всього за дев'ять місяців, демонструючи економічну силу туристичного буму, що підживлюється слабкою єною. Про це повідомляє Reuters.

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За січень-вересень 2024 року мандрівники витратили 5,86 трлн єн ($39,27 млрд), свідчать попередні дані Національної туристичної організації Японії (JNTO). Це перевищило 5,3 трлн єн, витрачених за весь 2023 рік, що є рекордом за будь-який 12-місячний період.

Витрати на туризм, класифіковані як експорт у національних рахунках, готовий стати другим за величиною експортним сектором Японії після автомобілів і електронних компонентів.

В середньому відвідувач Японії витратив 223 000 єн ($1 490) на свою поїздку, виходячи з даних з липня по вересень 2024 року. Найбільше грошей витратили італійці, іспанці та росіяни.

За даними JNTO, у вересні у країні вранішнього сонця було 2,87 млн відвідувачів, що трохи менше порівняно з 2,93 млн в серпні.

Починаючи з лютого, кількість туристів встановила нові місячні рекорди, у тому числі 3,29 млн в липні, що було рекордним показником за будь-який місяць.

У вересні до Японії прибуло 26,88 млн туристів, що вже перевищує загальну кількість за 2023 рік, це може побити рекорд у 31,9 млн туристів, встановлений у 2019 році до того, як пандемія COVID-19 закрила світові кордони.