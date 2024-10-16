Долар США зміцнюється з наближенням президентських виборів у США, зазначають в UBS, оскільки ринок бачить висхідні шанси на перемогу кандидата від республіканців Дональда Трампа. Про це пише investing.com.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

Новим позитивним фактором для долара США минулого тижня стали повідомлення ЗМІ про кілька кращих перспектив Дональда Трампа в останніх опитуваннях, оскільки результати, що дозволяють проводити таку політику, як агресивніші тарифи, розглядаються як позитивніші для долара.

«Найвищі шанси на президентство Трампа, ймовірно, супроводжуватимуться зміцненням долара США в найближчій перспективі», — заявили аналітики UBS у записці від 16 жовтня.

Очікувані UBS діапазони між вереснем і груднем 2024 року включають можливість суттєвого відскоку долара в період до кінця року попри те, що очікування на кінець року припускають незначне зниження курсу порівняно з поточними рівнями.