Наразі Казахстан не має наміру ставати членом БРІКС

Казахстан поки що не планує приєднуватися до БРІКС, хоча президенту країни Касим-Жомарту Токаєву надходили такі пропозиції. Про це повідомляє TengriNews.

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«Наразі і, найімовірніше, в доступному для огляду майбутньому Казахстан утримається від подачі заявки до БРІКС, зокрема з огляду на багатоступеневий процес розгляду питання про членство, а також інші моменти, пов'язані з перспективами розвитку цього об'єднання», — заявив радник і прес-секретар глави держави Берік Уалі.

За його словами, пропозиції щодо вступу до БРІКС розглядалися главою держави «з погляду національних інтересів Казахстану». Однак поки що Токаєв віддає пріоритет ООН «як універсальній і безальтернативній організації, в якій можна і потрібно обговорювати всі актуальні міжнародні проблеми».

Водночас президент Казахстану виступає за реформу Ради безпеки ООН «на основі широких консультацій держав-членів ООН і з урахуванням інтересів „середніх держав“», оскільки, на його думку, цей орган втратив здатність «ухвалювати важливі й доленосні рішення», зазначив Уалі.

Що стосується БРІКС, то Токаєв «з цікавістю спостерігає за еволюцією» цього об'єднання і збирається взяти участь у саміті блоку в росії, де планує виступити 24 жовтня на розширеному засіданні у форматі «аутріч», темою якого буде взаємодія з країнами Глобального Півдня.

БРІКС

БРІКС (BRICS) — об'єднання дев'яти держав: Бразилії, росії, Індії, КНР, Південної Африки, ОАЕ, Ірану, Єгипту та Ефіопії. Організацію було засновано у червні 2006 року.