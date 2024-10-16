Новий бенчмарк валютного ринку: НБУ публікуватиме довідкове значення курсу гривні до євро

Національний банк України планує запровадити нові підходи до розрахунків та оприлюднення індикаторів валютного ринку. Відповідний проєкт рішення оприлюднено на сайті НБУ для обговорення.

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Новий бенчмарк

Проєктом передбачено запровадження нового бенчмарка валютного ринку — довідкового значення курсу гривні до євро станом на 12:00.

Регулятор зазначив, що його актуальність зумовлена дедалі зростаючою вагою операцій в євро на валютному ринку України. Новий бенчмарк був розроблений на прохання учасників ринку у співпраці з експертом міжнародної технічної допомоги.

Пропонується здійснювати його розрахунок щоденно шляхом перемноження довідкового курсу гривні до долара США станом на 12 годину та середнього значення котирувань BFIX дол./євро, розрахованого з 10:30 до 12:00.

Методологія розрахунку офіційного курсу

Крім того, НБУ планує відкоригувати методологію розрахунку офіційного курсу гривні до іноземних валют (крім долара США) та облікової ціни банківських металів із застосуванням підходів, аналогічних розрахунку довідкового курсу гривні до євро станом на 12 годину, проте такі розрахунки проводитимуться станом на 15:00.

Перелік валют

Регулятор також планує запровадити нові підходи до визначення переліку валют, до яких офіційний курс встановлюється щоденно, із скасуванням переліку валют для щомісячного встановлення офіційного курсу.

«Створення багато років тому двох переліків валют (щоденного та щомісячного) для розрахунку офіційного курсу обґрунтовувалося технічними складнощами щоденного обрахунку офіційного курсу до широкого переліку валют», — йдеться у повідомленні.

За словами НБУ, наразі рівень автоматизації розрахунків значно підвищився, що зменшило операційні обмеження та ризики щоденного розрахунку офіційного курсу для будь-якого переліку валют.

«З огляду на це, а також враховуючи міжнародний досвід, пропонується сформувати один щоденний кошик валют для встановлення офіційного курсу», — зазначив регулятор

До нього входитимуть іноземні валюти першої групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів та іноземні валюти, емітентами яких є країни, які за даними платіжного балансу попереднього року забезпечували не менше 95% товарообігу з Україною.

Зазначений перелік коригуватиметься один раз на три роки на підставі актуальних статистичних даних з товарообігу. Одночасно зберігатиметься можливість коригувати цей перелік частіше, якщо за валютами, які до нього входять, товарообіг з Україною знизиться нижче рівня 90%.

У Нацбанку зазначили, що запропоновані зміни підтримали учасники засідання Ради оверсайту індикаторів грошового та валютного ринків України, що відбулося 29 серпня 2024 року, та під час засідання Контактної групи грошового та валютного ринків, що відбулося 26 вересня 2024 року.