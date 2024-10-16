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16 жовтня 2024, 15:14

Названі країни з найкращою та найгіршою пенсійною системою у 2024 році

Нідерланди зберегли свій титул найкращої у світі пенсійної системи в щорічному міжнародному пенсійному індексі Mercer CFA Institute. Про це повідомляє Bloomberg.

Нідерланди зберегли свій титул найкращої у світі пенсійної системи в щорічному міжнародному пенсійному індексі Mercer CFA Institute.
Фото: pixabay.com

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Слідом за Нідерландами до четвірки найкращих пенсійних систем у світі увійшли Ісландія, Данія та Ізраїль. Це єдині країни з 48 оцінюваних, які отримали загальну оцінку A.

Демографічні проблеми

У звіті, який оцінює пенсійні системи на основі їх адекватності, стабільності та цілісності, говориться, що у всьому світі існують демографічні проблеми для пенсійної системи.

«Ми просто не народжуємо дітей та живемо довше. Якщо об'єднати населення, яке старіє, та меншу кількість платників податків з державним боргом та очікуванням державних пенсій, щось має десь піти на спад», — заявив один з авторів доповіді Девід Нокс.

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У звіті зазначається, що збільшення тривалості життя та зниження рівня народжуваності, а також високі відсоткові ставки та зростання вартості медичної допомоги посилили тиск на державні бюджети щодо підтримки пенсійних програм. Це, зокрема, сприяло нижчим загальним індексам у цьому році.

США зайняли 29 місце, Велика Британія — 11, а Японія — 36 місце. Індія посіла найнижче місце з рейтингом D, поступившись Південній Африці, Туреччині, Філіппінам і Аргентині, які також отримали рейтинг D.

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Австралія, пенсійна система якої високо цінується в усьому світі, опустилася нижче Сінгапуру на шосте місце.

Китай зайняв 31-ше місце, але нещодавні пенсійні реформи в країні не були враховані в його індексному показнику цього року. Мексика, Індія та Франція також здійснили зміни в пенсійні реформи.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+25
hazik
hazik
16 жовтня 2024, 15:22
#
Про УкраЇну потужно промовчали…
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