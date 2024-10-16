Названі країни з найкращою та найгіршою пенсійною системою у 2024 році

Нідерланди зберегли свій титул найкращої у світі пенсійної системи в щорічному міжнародному пенсійному індексі Mercer CFA Institute. Про це повідомляє Bloomberg.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Слідом за Нідерландами до четвірки найкращих пенсійних систем у світі увійшли Ісландія, Данія та Ізраїль. Це єдині країни з 48 оцінюваних, які отримали загальну оцінку A.

Демографічні проблеми

У звіті, який оцінює пенсійні системи на основі їх адекватності, стабільності та цілісності, говориться, що у всьому світі існують демографічні проблеми для пенсійної системи.

«Ми просто не народжуємо дітей та живемо довше. Якщо об'єднати населення, яке старіє, та меншу кількість платників податків з державним боргом та очікуванням державних пенсій, щось має десь піти на спад», — заявив один з авторів доповіді Девід Нокс.

Читайте також: Пенсія в Україні: Скільки пенсіонерів отримують понад 10 тисяч гривень

У звіті зазначається, що збільшення тривалості життя та зниження рівня народжуваності, а також високі відсоткові ставки та зростання вартості медичної допомоги посилили тиск на державні бюджети щодо підтримки пенсійних програм. Це, зокрема, сприяло нижчим загальним індексам у цьому році.

США зайняли 29 місце, Велика Британія — 11, а Японія — 36 місце. Індія посіла найнижче місце з рейтингом D, поступившись Південній Африці, Туреччині, Філіппінам і Аргентині, які також отримали рейтинг D.

Читайте також: 43% українців отримують пенсії менше за $100. Чверть — $66

Австралія, пенсійна система якої високо цінується в усьому світі, опустилася нижче Сінгапуру на шосте місце.

Китай зайняв 31-ше місце, але нещодавні пенсійні реформи в країні не були враховані в його індексному показнику цього року. Мексика, Індія та Франція також здійснили зміни в пенсійні реформи.