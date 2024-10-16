NovaPay підвищує ставки по корпоративним облігаціям. Вони залежать від терміну купівлі облігацій — від 1 до 12 місяців — та можуть сягати 18% річних. Про це йдеться у повідомленні компанії.
16 жовтня 2024, 12:55
NovaPay підвищує ставки по корпоративним облігаціям
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Що змінилось
Для девʼятимісячних облігацій ставка зросла на 0,5%, а для річних — на 1,5%. Це приваблива можливість для клієнтів, які вже вклалися в цей інструмент та довіряють компанії, адже вони вже отримали свої виплати повністю та вчасно.
Актуальні ставки
- 1 місяць — 10%;
- 2 місяці — 14%;
- 3 місяці — 15,5%;
- 6 місяців — 16,5%;
- 9 місяців — 17%;
- 12 місяців — 18%.
Як придбати облігації
Щоб придбати облігації, достатньо кількох хвилин у мобільному застосунку NovaPay:
- виберіть розділ «Накопичення»;
- оберіть умови;
- підпишіть документи через Дія.Підпис;
- сплатіть за облігації.
Після завершення терміну угоди, ви отримаєте дохід прямо на свій рахунок у NovaPay.
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Джерело: Мінфін
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