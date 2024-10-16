NovaPay підвищує ставки по корпоративним облігаціям. Вони залежать від терміну купівлі облігацій — від 1 до 12 місяців — та можуть сягати 18% річних. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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Що змінилось

Для девʼятимісячних облігацій ставка зросла на 0,5%, а для річних — на 1,5%. Це приваблива можливість для клієнтів, які вже вклалися в цей інструмент та довіряють компанії, адже вони вже отримали свої виплати повністю та вчасно.

Актуальні ставки

1 місяць — 10%;

2 місяці — 14%;

3 місяці — 15,5%;

6 місяців — 16,5%;

9 місяців — 17%;

12 місяців — 18%.

Як придбати облігації

Щоб придбати облігації, достатньо кількох хвилин у мобільному застосунку NovaPay:

виберіть розділ «Накопичення»;

оберіть умови;

підпишіть документи через Дія.Підпис;

сплатіть за облігації.

Після завершення терміну угоди, ви отримаєте дохід прямо на свій рахунок у NovaPay.