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16 жовтня 2024, 12:55

NovaPay підвищує ставки по корпоративним облігаціям

NovaPay підвищує ставки по корпоративним облігаціям. Вони залежать від терміну купівлі облігацій — від 1 до 12 місяців — та можуть сягати 18% річних. Про це йдеться у повідомленні компанії.

NovaPay підвищує ставки по корпоративним облігаціям.

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Що змінилось

Для девʼятимісячних облігацій ставка зросла на 0,5%, а для річних — на 1,5%. Це приваблива можливість для клієнтів, які вже вклалися в цей інструмент та довіряють компанії, адже вони вже отримали свої виплати повністю та вчасно.

Актуальні ставки

  • 1 місяць — 10%;
  • 2 місяці — 14%;
  • 3 місяці — 15,5%;
  • 6 місяців — 16,5%;
  • 9 місяців — 17%;
  • 12 місяців — 18%.

Як придбати облігації

Щоб придбати облігації, достатньо кількох хвилин у мобільному застосунку NovaPay:

  • виберіть розділ «Накопичення»;
  • оберіть умови;
  • підпишіть документи через Дія.Підпис;
  • сплатіть за облігації.

Після завершення терміну угоди, ви отримаєте дохід прямо на свій рахунок у NovaPay.

Почніть заробляти від 10% річних активного та пасивного доходу

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+15
torn
torn
16 жовтня 2024, 13:31
#
З початку квітня компанія Нова Пошта (NovaPay) безальтернативно перевела всіх бізнес клієнтів (ФОП, юр.осіб) на свою послугу, де за переказ кожного безготівкового платежу з оплати товару утримує комісію 3,65%+20грн. Звертаюся до представників НБУ, Антимонопольного комітету, Кабінету міністрів, депутатів із закликом розглянути ситуацію, в якій користуючись монопольним становищем на ринку приватна компанія встановлює завищену майже у 3 рази комісію за переказ безготівкової оплати, та вплинути з метою зменшення комісії до середньоринкової. За аналогічні послуги еквайрингу в Україні провідні банки зараз беруть комісію 1,3%, поточна узгоджена АМКУ та НБУ комісія interchange 0,7% на період воєнного стану. Вважаю, що вказана завищена комісія відчутно підвищує рівень цін для споживачів, а також негативно впливає на діяльність та розвиток малих і середніх підприємців, особливо під час війни, запобігає зростанню легальної електронної комерції в Україні та впровадженню безготівкових розрахунків.
+
0
Smehue4ki
Smehue4ki
16 жовтня 2024, 13:45
#
Ви під кожним постом про Нову пошту будете це писати?
+
+14
Navegantes
Navegantes
16 жовтня 2024, 13:50
#
Для 1міс та 3міс ставки знизили, особливо для 1міс (з 13% до 10%).
+
0
Aldruino
Aldruino
16 жовтня 2024, 14:22
#
Податок такий же, як і для депозиту, тому навряд чи є велика різниця.
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