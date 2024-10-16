У середу на готівковому ринку курс долара не змінився у покупці та у продажу. Євро подешевшало на 7 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.
16 жовтня 2024, 10:39
Курс валют на 16 жовтня: євро в банках втратило 7 копійок
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках подешевшав на 1 копійку у покупці та у продажу. Євро не змінилося у купівлі та у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,05−41,50 грн. Євро купують за 44,85 грн, а продають за 45,45 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,42−41,50, євро — 45,35−46,50 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,19−41,21 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 44,81−44,82 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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