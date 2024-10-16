Курс валют на 16 жовтня: євро в банках втратило 7 копійок

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках подешевшав на 1 копійку у покупці та у продажу. Євро не змінилося у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,05−41,50 грн. Євро купують за 44,85 грн, а продають за 45,45 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,42−41,50, євро — 45,35−46,50 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,19−41,21 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 44,81−44,82 грн/євро.