Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 450 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 672 850 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
16 жовтня 2024, 8:10
Втрати ворога за 15 жовтня: 1 450 російських окупантів, 9 танків та 31 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 672850 (+1450) осіб,
- танків — 8997 (+9) од,
- бойових броньованих машин — 17969 (+30) од,
- артилерійських систем — 19459 (+29) од,
- РСЗВ — 1231 (+0) од,
- засоби ППО — 978 (+0) од,
- літаків — 369(+0) од,
- гелікоптерів — 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 17050 (+31),
- крилаті ракети — 2620 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 26732 (+78) од,
- спеціальна техніка — 3441 (+0)
Джерело: Мінфін
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