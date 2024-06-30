Туреччину виключили із «сірого списку» Групи розробки фінансових заходів із запобігання відмиванню грошей (FATF). Про це повідомив віцепрезидент Туреччини Джевдет Їлмаз, передає ЕП.
30 червня 2024, 11:36
Туреччину виключили із «сірого списку» FATF
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«Завдяки плану дій, який ми завершили для запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, Туреччину вилучено з сірого списку. Завдяки такому розвитку подій довіра міжнародних інвесторів до фінансової системи нашої країни ще більше зміцнилася», — йдеться у повідомленні.
Віцепрезидент Туреччини переконаний, що це рішення матиме надзвичайно позитивні наслідки для різних секторів економіки та прискорить приплив міжнародних ресурсів.
Джерело: Мінфін
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